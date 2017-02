Nederlandse koe kan nu sterven met subsidie

Eerst is aan boeren jarenlang geld betaald om meer te gaan produceren en nu levert het geld op om gezonde dieren dood te maken. Nederland moet snel veel koeien kwijt, om aan Europese milieueisen te voldoen. Er is teveel fosfaat en als we daaraan niet dit jaar iets doen volgt een boete van de EU. De oplossing: tienduizenden gezonde koeien doden. Vanaf maandag biedt de regering boeren die hun stal leegruimen 1200 euro per koe. De bedoeling is dat – liefst dit jaar – 60.000 koeien worden geëlimineerd. Dat is goed voor de boerenstand.



Het is een aanlokkelijk bod: de regering biedt veel meer voor een dode koe dan het slachthuis.

Reacties

21-02-2017 17:16:44 allone









Dat is toch te zot voor woorden.

21-02-2017 17:23:58 HHWB









S Waarom zenden ze die koeien dan niet naar landen met waar ze voedsel nodig hebben als Afrika? Heel veel landen hebben daar een moslim geloof.... Wellicht verdienen ze er nog aan ook...

21-02-2017 19:07:57 De Paus









S

Hier staat het allemaal

Wel is al duidelijk dat er maar geld is voor een kwart van de boeren die zich sinds gisteren hebben opgegeven. Er is nu 12 miljoen euro beschikbaar. De selectie van de boeren zal plaatsvinden op basis van loting.

21-02-2017 20:14:44 venzje









Dus werd er een uitkoopregeling opgetuigd voor boeren die willen stoppen. Die werd vandaag van kracht en die is na een paar uur alweer gesloten: het liep storm en voor zoveel boeren heeft de minister geen centjes genoeg!

21-02-2017 21:13:01 Emmo











Zou er dan toch iets mis zijn met de verhouding werkdruk - verdienste? @venzje : Ik vraag me af waarom zoveel boeren zouden willen stoppen met werken?Zou er dan toch iets mis zijn met de verhouding werkdruk - verdienste?

21-02-2017 23:07:18 RupertMeurdog

En wat gebeurt er dan vervolgens met die dode koeien?

