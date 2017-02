Dakloze redt familie uit brandend huis

Een dakloze man, Thomas Smith redde een vrouw en haar kleindochters, 8 en 10, uit een brandend huis.Omdat het koud buiten was had de goedhartige vrouw de dakloze uitgenodigd voor een maaltijd en een bed.'s Nachts brak er omstreeks 01:30 brand uit. Smith werd wakker, bracht de bewusteloze vrouw uit het brandende huis en ging weer naar binnen om ook de kinderen te halen.Brandweerlieden denken dat er iets van de zolder door het plafond viel waardoor de brand ontstond.Er was grote schade aan het huis, maar er waren geen gewonden.