Malariabesmetting bij proefpersonen toegestaan

Leidse wetenschappers hebben groen licht gekregen om vrijwilligers opzettelijk met malaria te besmetten om een 'veelbelovend' vaccin bij hen te testen, aldus het Universitair Medisch Centrum (LUMC).



De proef wordt gedaan in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen, waar de malariamuggen worden gekweekt. ,,Ze worden daar door vijf verschillende malariamuggen geprikt. De testpersonen worden nauw in de gaten gehouden, en krijgen malariamedicatie wanneer er toch symptomen optreden'', aldus de onderzoekers.



Het LUMC is een van de vijf locaties in de wereld waar dit soort onderzoek wordt gedaan. Door vrijwillige proefpersonen opzettelijk te besmetten met een infectieziekte kan een vaccin snel en goedkoop worden getest.



Naar verwachting kan het medisch centrum in het voorjaar gezonde proefpersonen gaan werven. Nu bestaat er alleen een malariavaccin dat beperkte en tijdelijke bescherming geeft. Het nieuwe vaccin zou volledige bescherming moeten bieden. Daarmee zou in de toekomst miljoenen doden kunnen worden voorkomen.

Reacties

21-02-2017 10:19:16 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 26.943

OTindex: 12.740

kannie wachten. Steeds die pillen slikken (en steeds maar weer dezelfde bezwaren aanhoren van de andere bemanningsleden) in tropische gebieden begint me de keel uit te hangen.

21-02-2017 10:37:37 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 26.943

OTindex: 12.740

@venzje : de meeste gaan over (niet bestaande) bijwerkingen van de middelen. Tegenwoordig gebruiken we Malarone, en ik krijg daar klachten over bijwerkingen bij die duiden op gebrekkige hygiëne of zouttekort. Maar de patiënten blijven bezweren dat het aan de Malarone ligt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: