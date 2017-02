Goedkoop restaurant profiteert van onterechte Michelinster

Bouche Oreille heet het bescheiden restaurant in de Franse plaats Bourges, waar je voor 12,50 euro een menu met als hoofdgerecht Boeuf Bourguignon kunt eten. Alles veranderde in n klap toen de eetgelegenheid per ongeluk van de wereldberoemde restaurantgids van Michelin een ster kreeg toebedeeld, de droom van iedere restaurateur.Het nieuws was nog niet op internet verschenen of de gasten liepen de deur bijna letterlijk plat. De uitbater en de kok waren verbijsterd. Een week lang serveerden ze met de vier vaste personeelsleden de paar tafels in Bouche Oreille. Na zeven heerlijke dagen was de koek op en herstelde Michelin de fout.De inspecteurs van Michelin hadden het etablissement in Bourges verwisseld met een gelijknamig restaurant in Boutervilliers, 180 kilometer verderop. In die chique Bouche Oreille ligt er linnen op tafel, tapijt op de vloer en liggen de prijzen van de spijzen een stuk hoger. De koks in Bourges en Boutervilliers hebben contact gehad en samen hartelijk gelachen om het foutje, zo melden Franse media.