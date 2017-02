Pinguinsoort zo groot als de mens ontdekt

Op Antarctica zijn fossielen opgegraven van mogelijk de langste pingu´n ooit. De Palaeeudyptes klekowskii kon tot ruim twee meter lang worden en een gewicht bereiken van ongeveer 115 kilo.



De pingu´nsoort leefde 37 tot 40 miljoen jaar geleden op Seymour Island, aan de noordkant van Antarctica. Het was er toen met zomerse temperaturen veel warmer dan tegenwoordig.



Het dier kon waarschijnlijk dieper duiken dan soortgenoten. Ook kon de grote pingu´n veertig minuten de adem inhouden, waardoor er meer tijd was om te jagen.



"Het was een geweldige tijd voor pingu´ns. Ze leefden in harmonie samen met tien tot veertien andere pingu´nsoorten langs de kust van Antarctica", zegt Carolina Acosta Hospitaleche tegen New Scientist. Ze maakt onderdeel uit van het onderzoeksteam van het La Plata Museum in ArgentiniŰ, dat de ontdekking van de reuzenpingu´n claimt.



De onderzoekers hebben op Seymour Island duizenden pingu´nbotten gevonden, waarvan twaalf van de Palaeeudyptes klekowskii. Het gaat daarbij om botten van de vleugels en de poten. Met 9 centimeter zijn die van recordgrootte. Op basis daarvan werden berekeningen gemaakt van de grootte van het dier. Hij zou van zijn snavel tot de grond 2.01 meter lang zijn.



Tot nu toe was de langste bekende pingu´n anderhalve meter lang.

Reacties

20-02-2017 15:07:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.644

OTindex: 2.237

De oorsprong van het rokkostuum is eindelijk gevonden.

20-02-2017 16:58:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.012

OTindex: 52.040

Quote:

Pinguinsoort zo groot als de mens ontdekt



Welnee, ze hebben gewoon een prehistorisch nonnenklooster uitgegraven. Welnee, ze hebben gewoon een prehistorisch nonnenklooster uitgegraven.

20-02-2017 19:07:38 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.764

OTindex: 126

S



klik hier Er een cartoon over gemaakt...

