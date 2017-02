Wasbeer lift 11 kilometer mee met vuilniswagen

Een wasbeer in de Amerikaanse staat Virginia maakte vrijdagmorgen een rit die hem nog lang zal bijblijven. Hangend aan de ladder van een vuilniswagen reed hij zo'n elf kilometer lang mee met de vuilnismannen van Rosslyn naar Falls Church.Helena B. Evich, een verslaggeefster van Politico, zag door haar voorruit het dier hangen aan een trap aan de achterkant van het voertuig. Ze zette een foto van het ongewone tafereel op Twitter en belde met de verantwoordelijke vuilnisdienst. Die wist uiteindelijk de bestuurder van de truck telefonisch te bereiken.,,Politieagenten arriveerden op de plaats van het voorval vlakbij Hillwood Avenue in Falls Church en wisten de wasbeer te vangen'', aldus de nieuwssite ARLnow.com. Agenten lieten het beest vervolgens vrij in het dichtstbijzijnde park.Volgens een persbericht hoeven inwoners zich niet ongerust te maken als ze overdag een wasbeer zien, maar moeten ze wel contact opnemen met de gemeente in het geval het beest ziekteverschijnselen vertoont of 'met een voertuig meelift'.