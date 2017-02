Geen vrouwen in Ikea-catalogus voor orthodoxe joden

Ultra-orthodoxe joden in IsraŽl krijgen een Ikea-catalogus waar geen vrouwen en meisjes in staan. Dat levert de meubelgigant veel kritiek op.



In de catalogus staan vooral meubelen die geschikt zijn voor Haredi, ultra-orthodoxe joden die samen zo'n elf procent van de IsraŽlische bevolking uitmaken. The krant Times of IsraŽl schrijft dat er stapelbedden in staan voor de grote gezinnen die veel Haredi hebben, boekenkasten die op maat zijn gemaakt voor heilige boeken en klaptafels en opklapbedden die gebruikt kunnen worden als de hele familie samenkomt voor sjabbat of joodse feestdagen.



Maar zelfs aan de tafels die worden aangeprezen om als familie de feestdagen aan door te brengen, zit op de foto's geen enkele vrouw. "Waar is de moeder in deze foto?", vraagt ťťn van de criticasters zich af op sociale media. "O, dit is geweldig. Ik wist niet dat er ook in de Haredi-gemeenschap alleenstaande ouders zijn!", schrijft een ander.



Ikea is heel populair in IsraŽl. Alle restaurants zijn er koosjer en de winkels zijn dicht tijdens sjabbat. Volgens de meubelketen voldoet de gids dan ook aan de wens van een groep klanten. "De gids staat de Haredi-gemeenschap en andere gelovigen toe ook plezier te beleven aan de producten en oplossingen die Ikea biedt en die passen bij hun leefstijl."



Maar Ikea IsraŽl biedt ook excuses aan. "De aangepaste brochure bevat inderdaad geen afbeeldingen van vrouwen of meisjes. Ikea IsraŽl realiseert zich dat ze hiermee mensen voor het hoofd stoot en het bovendien niet in lijn is met de waarden die Ikea wereldwijd vertegenwoordigt. We bieden daarvoor onze oprechte verontschuldigen aan. We zorgen ervoor dat toekomstige commerciŽle brochures in lijn zijn met de waarden waar Ikea voor staat en die tegelijkertijd de Haredi-gemeenschap respecteren."



De bijna ťťn miljoen Haredi's in IsraŽl zijn herkenbaar aan hun zwarte hoeden en lange, zwarte kleding. Ze leven vaak afgezonderd van de minder strenggelovige joden. Vrouwen dragen lange rokken, lange mouwen en hoofddoeken. Mannen en vrouwen zitten gescheiden in de synagoge en bij bruiloften. Mannen en vrouwen die geen familie zijn, mogen geen fysiek contact hebben.

Reacties

19-02-2017 12:19:38 allone

Stamgast



WMRindex: 25.653

OTindex: 55.453



Volgens mij hebben sommige mensen gewoon niks beters te doen dan overal kritiek op hebben.

Wat maakt het uit, of er in de Ikea-catalogus voor orthodoxe joden wel of geen vrouwen staan? Daar is toch normaal, dat Ikea rekening houdt met de doelgroep?! Het is een catalogus voor meubelen, niet voor vrouwenkledingVolgens mij hebben sommige mensen gewoon niks beters te doen dan overal kritiek op hebben.Wat maakt het uit, of er in de Ikea-catalogus voor orthodoxe joden wel of geen vrouwen staan? Daar is toch normaal, dat Ikea rekening houdt met de doelgroep?!

19-02-2017 13:01:08 RachelleJanssen

Junior lid

WMRindex: 19

OTindex: 0





Tenzij de persoon wel héél erg suggestief naar de camera kijkt



maar waar het op neer komt: Ultra-orthodoxe joden willen meubels kopen en niet naar vrouwenplaatjes kijken daar zijn andere blaadjes voor



wat hier staat beschreven wist ik al, maar toch vraag ik me af hoe die verhoudingen van man/vrouw liggen qua liefde, relaties en huwelijk in de praktijk.... Het is nou niet alsof ik opgewonden wordt van een man of een vrouw die op n meubel zit, of in een bed ligt.Tenzij de persoon wel héél erg suggestief naar de camera kijktmaar waar het op neer komt: Ultra-orthodoxe joden willen meubels kopenen niet naar vrouwenplaatjes kijkendaar zijn andere blaadjes voorwat hier staat beschreven wist ik al, maar toch vraag ik me af hoe die verhoudingen van man/vrouw liggen qua liefde, relaties en huwelijk in de praktijk....

19-02-2017 13:29:18 stora

Erelid



WMRindex: 4.595

OTindex: 636

Het rare vind ik vooral dat ze eerst die catologus maken en dan sorry zeggen tegen de wereld , omdat die catologus niet overeenkomt met hun eigen waarden en normen.

Wie houden ze nu voor de gek?

