Model riskeert leven voor perfecte foto

Het Russische Instagram-model Viki Odintcova gaat wel heel erg ver voor de perfecte foto. Op een ijzingwekkend filmpje is te zien hoe ze zonder bescherming over de rand van een van de hoogste wolkenkrabbers ter wereld bungelt.Een mannelijke assistent hield haar boven op de Cayan Tower in Dubai met één hand vast. De vrouw, die meer dan drie miljoen volgers heeft, vond het zelf ook wel eng. "Ik kan nog altijd niet geloven dat ik dit echt gedaan heb", schrijft ze."Steeds als ik naar dat filmpje kijk, beginnen mijn handen te plakken." Als het mis was gegaan, was ze vanaf 300 meter hoogte naar beneden gevallen. Hoewel de stunt haar daarom veel kritiek heeft opgeleverd, zorgde het ook voor wat extra populariteit: de video is inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken.