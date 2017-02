Derde hittegolf op de Noordpool

Vorige week vrijdag werd het -15 graden op de poolkap, terwijl het normaal in de poolnacht 30 graden vriest...

Terwijl we in ons land bijkomen van het zoveelste flitswintertje is het op de Noordpool extreem warm.



Het is niet de eerste keer dat de temperaturen deze winter de pan uitrijzen. Ook in november en in december piekte de temperatuur op de Noordpool naar ongekend hoge waarden.



Drie ‘hittegolven’ tijdens de poolnacht waarin het ijs zich normaliter herstelt en aangroeit, is zeer uitzonderlijk. Een plotselinge kortdurende opwarming in het Poolgebied in de winter komt voor sinds 1950. Ook in de winters van 2014 en 2015 kwam het tot een kortdurende warmte-explosie. Het is echter nog nooit voorgekomen dat het 2, laat staan 3 keer tot een “hittegolf “ komt in de winter.



De temperatuur stijgt in het poolgebied tenminste twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde. De extreme temperaturen hebben een groot effect op het zeeijs. De veranderingen zijn vooral te zien in de zomer als het ijs smelt. Dit keer zijn de veranderingen in de winter enorm. Tijdens de poolnacht groeit het ijs normaal aan. Afgelopen winter gebeurde dat mondjesmaat en zien we op dit moment een recordlaag ijsvolume en oppervlak aan de vooravond van het zomerseizoen. Door deze slechte start van het smeltseizoen en alle factoren die de smelt beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het warmer wordend water rondom de Noordpool, zal het ijs in de zomer mogelijk een nieuw wereldrecord opleveren en is een ‘Rondje om de Noord’ straks weer mogelijk.

