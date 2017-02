Baby-pinguin gestolen

De baby-pinguÔn die zaterdag verdwenen bleek te zijn, is waarschijnlijk gestolen door een georganiseerde criminele bende. Medewerkers van een dierentuin in Mannheim ontdekten tijdens het weekend dat het dier niet meer in zijn kooi zat.



De verzorgers doorzochten het verblijf en kwamen tot de conclusie dat het dier niet zelf ontsnapt kon zijn. ,,Het gaat hierbij waarschijnlijk niet om mensen die de pinguÔn schattig vonden en hem mee naar huis wilden nemen'', aldus de directeur van de Verbandes der Zoologischen Gšrten (VdZ). ,,In de meeste gevallen gaat het om gespecialiseerde daders, die het dier willen exporteren. De kopers hebben een eigen privťdierentuin of ze willen met het dier fokken.''



De dierentuin gaat er vanuit dat de pinguÔn overleden is. Het zwart-witte dier heeft namelijk een speciaal dieet. Wordt daarvan afgeweken, dan kan hij sterven. De dierentuin hoopt dat degene die het beestje heeft meegenomen, hem snel terugbrengen. Ook de politie roept daar toe op.



Reacties

18-02-2017 14:38:24 Mamsie

Oudgediende



De menselijke onmenselijkheid schijnt geen grenzen te kennen.

