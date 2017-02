18-02-2017 10:11:52

Laatste edit 18-02-2017 10:24

Dit artikel heeft een lange titel, maar het antwoord op de vraag wordt niet gegeven .. Dus maar ff goochelen; De Leiewerken is de naam voor het infrastructuurproject dat de verbreding en uitdieping van de rivier de Leie, alsook de (her)aanleg van de kaaien, de afbraak van oude bruggen en bouw van zeven nieuwe bruggen omvat in de Belgische stad Kortrijk.En wat het probleem en de 'oplossing' betreft:Nochtans was er vorig jaar al een oplossing in de maak met de aanleg van een drainagesysteem aan de Diksmuidekaai. Die zijn stilgelegd nadat stortmateriaal en sporen van asbest werden aangetroffen."Ik vraag me overigens af of een drainagesysteem voldoende zal zijn, want er is ook een immens rioleringsprobleem met de oude rioleringen onder het college, de historische feestzaal en oude sporthal. Die oude rioleringen dateren uit de jaren stilletjes waar geen plannen van zijn...Er lopen vandaag nog altijd drie rechtsprocedures tegen het agentschap W&Z, verantwoordelijke voor de Leiewerken. Vijf andere bewoners regelden de zaak in der minne met een geldsom. "Wij vragen een dringende nooddrainage en willen dat die oude rioleringen nagekeken worden".. bron De vraag die overblijft is, waar deze man het water heen pompt?Mijn nichtje woont in Kortrijk, maar ik geloof niet dat zij hier last van heeft.. een geluk voor haar.