Leuke weddenschap in de gevangenis: Levende rat eten!

Man man man, wat doen mensen toch allemaal voor vreemde dingen om een weddenschap te winnen. De een laat zich onderzeiken, terwijl de ander misschien nog een tikkeltje gekker gaat. We hebben het over deze beelden uit een gevangenis en waarin te zien is hoe een gevangene voor een weddenschap een levende rat eet. Gevalletje WTF hoor!