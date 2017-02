Tweelingliefde in beeld

Een fotosessie van een pasgeboren tweeling met hun 2-jarig tweelingbroertje en -zusje gaat het internet over. Amerikaanse nieuwssites noemen de kiekjes 'pure tweelingliefde'.Moeder Juliet Cannici en haar vrouw Nikki verwelkomden hun tweelingmeisjes Gia en Gemma op 26 januari. Het stel kreeg eerder al samen een tweeling, Nico en Siena. Zij worden in april drie jaar.Net als veel ouders leek hen een babyfotoshoot onwijs leuk om te doen. De elf dagen oude tweeling kreeg een schattige outfit aan en hun huis werd omgetoverd tot fotostudio. Maar om twee tweelingen goed op de foto te krijgen, moet je van goede huize komen. ,,Nico en Siena keken verveeld en de foto's zagen er verschrikkelijk uit'', vertelt Cannici aan The Huffington Post. ,,Ik was onwijs teleurgesteld''.Nadat de tweeling samen had gespeeld, kwam alles goed. ,,Ze hielden elkaars hand vast en sloegen hun armen om die van hun tweelingzusjes,'' aldus fotograaf Cannici. De speciaal gehuurde kleding ging de kast weer in en op dat moment konden de schattige kiekjes geschoten worden.