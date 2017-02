Lichtshow met duizenden drones

In de Chinese stad Guangzhou is een Guinness World Record gebroken. In de hoofdstad van de provincie Guangdong in het zuiden van het land is de tot nu toe grootste droneshow ter wereld gehouden. Maar liefst duizend drones verlichtten daar de nachtelijke hemel.De lichtgevende drones vlogen in tal van formaties door de lucht en vormden zo de Chinese tekens voor het woord 'zegen' en 'lantaarnfestival'. Ook vlogen de drones zo, dat de contouren van China zichtbaar werden.De drones zijn gemaakt door een bedrijf in Ghangzou, die de apparaten zo heeft ontworpen dat ze allemaal door één computer kunnen worden bestuurd. Daardoor was het mogelijk dat een man alle duizend drones een specifieke route kon laten vliegen.Een week geleden waren veel Amerikanen getuige van een grote droneshow: toen vlogen er honderden drones door de lucht tijdens het optreden van Lady Gaga voor de Super Bowl.