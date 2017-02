Taakstraf voor oma die opkomt voor gepest kleinkind

Een 56-jarige oma uit Den Bosch is veroordeeld tot dertig uur taakstraf omdat ze de pestkoppen van haar kleindochter mishandeld zou hebben.



De 13-jarige kleindochter werd al jaren stelselmatig gepest op school, schrijft het Brabants Dagblad. Het meisje werd door klasgenoten gedwongen om huiswerk van de andere kinderen te maken, en toen ze dat weigerde begon het getreiter.



Zo werd ze geregeld in elkaar geslagen en kreeg ze berichtjes met bedreigende en kwetsende teksten, zoals: 'Je bent lelijk. Mijn linkerbil is mooier dan jij'. Als het meisje zou verraden dat ze gepest werd, dreigden de pestkoppen dat ze 'haar paard zouden neersteken'.



De familie van het gepeste meisje kwam op een gegeven moment voor het meisje op en zou de pestkoppen hebben mishandeld. Volgens de oma had dat nooit mogen gebeuren, maar zagen ze geen andere uitweg omdat ze bang waren dat het meisje zelfmoord zou plegen.



De rechtbank in Den Bosch had begrip voor de actie van de familie van het meisje en vindt dat je als ouder of grootouder voor je kind mag opkomen. Daarom bleef het bij taakstraffen.



Naast de oma werden ook de opa en de moeder van het meisje veroordeeld tot een taakstraf.



Reacties

16-02-2017 16:46:59 stora

En de pestkoppen gaan nu alsnog door, of zullen die hun lesje hebben geleerd.

16-02-2017 16:52:45 Alev

Quote:

dreigden de pestkoppen dat ze 'haar paard zouden neersteken'.

Wat voor straf kregen zij? Wat voor straf kregen zij?

16-02-2017 16:55:27 Mamsie

Ik zou ook door het lint gaan als ze mijn kleindochter zouden pesten.

16-02-2017 18:05:53 lonewolf

Als de taakstraf de pestkoppen pesten is. ben ik het eens met de taakstraf.

16-02-2017 18:22:28 merlinswit

Ik zou die pestkoppen een taakstraf geven. met sms-jes is hun gedrag bewezen. dus die mogen stevig aangepakt worden. Helaas is dit weer zo een "bescherm de daders, pak de slachtoffers" verhaal.

16-02-2017 18:42:00 omabep

Vreemd dat een school het zo ver heeft laten komen! Er wordt toch veel materiaal aangeleverd waar ze mee kunnen werken om escalatie te voorkomen.



Als praten niets heeft opgelost zou k precies hetzelfde gedaan hebben. Ik laat mijn kleinkind ook geen zelfmoord plegen, zo laat de familie blijken dat ze wel welkom en mooi is.



16-02-2017 20:46:18 HHWB

Die pestkoppen hadden voor de rechter moeten verschijnen, want daar gebeurd nu niks mee. Daarom ben ik zo tegen de wetboek... een boek is wel goed, maar kan nooit naar werkelijke omstandigheden functioneren.... nu staat in de boek dat ze 30 uur moet taakstraf moet uitvoeren terwijl gewoon de pestkoppen er een straf boven op zou moeten krijgen....

