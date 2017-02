Gevangenishunk loopt eerste modeshow

Jeremy Meeks werkt aan zijn carrière als model. De bad boy, die in het nieuws kwam doordat vrouwen in katzwijm vielen om zijn arrestatiefoto, liep zijn eerste modeshow. En dat deed hij gelijk voor een groot publiek: tijdens de New York Fashion Week.Meeks liep mee in de modeshow van ontwerper Philipp Plein, schrijft NBC News. Hij liep samen met rappers, de Naked Cowboy van Times Square en mensen die verkleed waren als vrijheidsbeeld.Jeremy Meeks werd in 2014 in Californië opgepakt voor wapenbezit. Door zijn mugshot, de foto die de politie maakt na een arrestatie, werd hij al snel bekend. Ondanks dat hij inmiddels meer dan tien jaar van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht, stonden modellenbureaus voor hem in de rij. In maart vorig jaar kwam hij vrij.