Eitje bakken op de motorkap: In Australie kan dat nu

Soms hoor je het mensen verzuchten tijdens een hittegolf: dat je wel een ei zou kunnen bakken op de motorkap. Nou, in AustraliŽ is het nu dus zo heet, dat het echt kan.Het zuidoosten van AustraliŽ kampt met langdurige hitte: op sommige plekken werd het wel 47 graden. Bosbranden en afgelaste sportwedstrijden waren een paar van de gevolgen van dit extreme weer. Voor sommige inwoners was het aanleiding voor een culinair experiment.Een politieagent in Birdsville nam zijn koekenpan, spatel en een doosje eieren mee, en demonstreerde op Twitter dat hij dus ťcht een eitje kon bakken op de motorkap. Je hoort het ei zelfs knetteren. Filmpje Josh Vincent uit Sydney gebruikte de binnenkant van zijn auto als oven: binnen een uur had hij knapperige bacon en perfect gebakken eitjes. Zal Ďie nog lang ruiken waarschijnlijk, als hij onderweg is. Filmpje