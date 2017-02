Olifant slingert toerist paar meter door de lucht

Als deze Amerikaanse toerist iets te dicht bij een olifant in Thailand komt, laat de dikhuid merken dat hij daar absoluut niet van gediend is. En dus slingert hij haar van zich af.Het overkwam Whitney Lavaux toen zij op haar vakantie in het Aziatische land een olifant in een rivier wilde wassen. Ze werd door haar vrienden direct uit het water gehaald en raakte niet gewond na haar avontuur met het dier.