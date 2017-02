Vrouw die miljoen won wil loterij aanklagen

De Schotse Jane Park (21) was 17 jaar toen ze de loterij won. Ze sleepte een miljoen in de wacht, maar vindt dat de prijs haar leven heeft verwoest, omdat ze te jong was om met zo’n groot geldbedrag om te gaan. Park overweegt de loterij nu aan te klagen wegens nalatigheid.



,,Soms wens ik dat ik het winnende lot nooit gekocht had", vertelt de twintiger uit het Schotse Midlothian aan de Britse zondagskrant Sunday People. Toen Park in 2013 een miljoen won bij EuroMillions met het eerste en enige lot dat ze ooit gekocht had, vierde ze dat met kinderchampagne.



,,Ik ben bezorgd over dingen waar een persoon van mijn leeftijd nooit over zou moeten hoeven nadenken. Als ik dat van tevoren had geweten, dan zou ik nooit openbaar gemaakt hebben dat ik gewonnen had", zegt Park. ,,Ik dacht dat mijn leven tien keer beter zou worden, maar het werd tien keer slechter."



Aan Sunday People vertelde Park waar de pijn zit. Zo is ze het zat om designspullen te kopen, heeft ze moeite met het vinden van een vriendje dat niet achter haar geld aan zit en mist ze de ‘gewone’ reisjes die ze vroeger naar Benidorm maakte. In plaats daarvan ging ze op vakantie naar de Malediven, maar 'daar kan je niet ongegeneerd dronken worden zonder dat mensen op je neerkijken'.



Volgens de Schotse zou het voor mensen jonger dan 18 niet toegestaan mogen zijn om de lotto te winnen. ,,De huidige minimumleeftijd van 16 is veel te jong."

Toch piekert Park er niet over haar geld weg te geven, om van al haar zorgen af te zijn.



Volgens een woordvoerder van Camelot, het bedrijf achter EuroMillions, is Park destijds financiële en juridische hulp aangeboden. Ook is ze in contact gebracht met een andere jonge winnaar, om hun ervaringen te delen. ,,We zijn van tijd tot tijd met haar in contact gebleven. Het is aan de winnaars zelf om te bepalen of ze iets met onze hulp doen.'' Verder geeft het bedrijf aan dat de minimumleeftijd om mee te doen aan een loterij wordt bepaald door het parlement.

Reacties

16-02-2017 12:25:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.971

OTindex: 51.890

Quote:

Ik ben bezorgd over dingen waar een persoon van mijn leeftijd nooit over zou moeten hoeven nadenken.



Misschien fiscale en andere financiële ingewikkeldheden. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.

Maar heeft dat meisje geen ouders of familie waar ze adviezen en hulp van krijgt hierbij.

En denkt ze dat het nu verboden is om 'gewone' spullen en vakanties te kiezen

ipv zeer luxe?

Ze heeft gewoon een luxeprobleem, dat is alles.



Laatste edit 16-02-2017 12:26 Misschien fiscale en andere financiële ingewikkeldheden. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.Maar heeft dat meisje geen ouders of familie waar ze adviezen en hulp van krijgt hierbij.En denkt ze dat het nu verboden is om 'gewone' spullen en vakanties te kiezenipv zeer luxe?Ze heeft gewoon een luxeprobleem, dat is alles.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: