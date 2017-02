Bedrogen vrouw sleurt minnares van haar man naakt door de straat

Een Braziliaanse vrouw die haar man recentelijk op heterdaad betrapte met een ander, besloot direct wraak te nemen. Ze sleurde de maîtresse naakt aan haar haren door de straat. Haar tienerzonen probeerden intussen de aandacht van de buren te trekken door zo veel mogelijk kabaal te maken.De vrouw was haar echtgenoot gevolgd naar het appartement van een vriend. Daar betrapte ze hem in bed met een jongedame. Ze schoor een stukje van het haar van de liefdesrivale af en nam haar daarna haar kleren af. Vervolgens sleurde ze de vrouw aan haar haren door de stad.De beelden van het voorval gingen razendsnel het internet over. De politie ging op zoek naar het slachtoffer, dat uiteindelijk in het bijzijn van haar zus een verklaring aflegde. De relatie van de vrouw en de bedrieger was al vijf maanden aan de gang, naar verluidt had hij haar wijsgemaakt dat hij vrijgezel was.De agressieve vrouw is inmiddels opgepakt. Zij riskeert tien jaar cel voor haar wraakactie. Het maakt de vrouw weinig uit. ,,Het kan me niet schelen wat andere mensen denken", reageerde de bedrogen echtgenote op sociale media. ,,Zo reken je af met verraadsters die een getrouwde man versieren."