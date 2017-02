Youp (10) haalt 10.000 euro op door maanden in korte broek te lopen

Hij heeft al sinds september geen lange broek meer aangehad en een flinke koude winter achter de rug, maar dat is niet voor niets geweest. De 10-jarige Youp Spaan uit Naaldwijk heeft inmiddels meer dan 10.000 euro opgehaald met zijn blote benenactie voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).Youps klasgenoot en vriend DaniŽl heeft lymfklierkanker. De jonge scholier wil naast geld ophalen voor KiKa steun betuigen aan zijn vriend. Youp mist zijn goede vriend in het klaslokaal van de Bernadetteschool en hoopt hem daar zo snel mogelijk terug te zien.De 10-jarige wil nog zeker tot en met mei met zijn actie doorgaan. De moeder van Youp vindt dat hij eigenlijk sportkousen zou moeten dragen en vaseline op zijn benen zou moeten smeren tegen de kou. Maar dat vindt Youp valsspelen. Kortom, de lange broeken kunnen voorlopig nog in de kast blijven.Via blotebenenvoorkika@gmail.com kunnen mensen een sponsorbrief aanvragen om Youp te steunen.