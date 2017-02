Hennie Kuiper zoekt de man, die hem bijna de winst kostte in Parijs-Roubaix

Wie is de gehurkte man? Dat is de grote vraag voor oud-wielrenner Hennie Kuiper en zijn zoon Bjorn. De laatste is bezig aan een fotoboek over de carrière van zijn vader. Daarin ook aandacht voor die historische Parijs-Roubaix van 1983."Hij zat langs de kant van de weg", herinnert de nu 68-jarige Kuiper zich nog goed. "Ik lag op kop en reed over het asfaltstrookje links van de kasseien. Ik zag hem wel zitten, maar dacht dat hij op tijd aan de kant zou gaan. Niet dus."Wat volgt zijn de legendarische beelden, die menig wielerliefhebber nog helder voor de geest staan. Hennie Kuiper met een kapotte fiets, in zijn handen klappend om zo snel mogelijk een nieuw exemplaar te krijgen. Met daarbij het hilarische commentaar van Mart Smeets en Jean Nelissen."Ik reed met mijn achterwiel in een kuil. Daardoor ging de band van de velg. Ik heb nog geprobeerd om het wiel eraf te halen, maar dat lukte niet. Gelukkig was de reservefiets er nog op tijd, zodat ik kon winnen."Het enige dat bekend is van de gehurkte man, is dat hij een bril droeg en er stond een rood tasje naast hem. "Ik ben nog een paar meter doorgefietst, dus hij staat nergens op beeld. We hebben een wazige foto uit een filmpje op internet. En nu maar hopen dat we hem weten op te sporen", zegt Kuiper nu.Kuiper hoopt via de social media en zijn vele contacten in de internationale wielerwereld de man uiteindelijk te kunnen traceren. "Zijn verhaal mag natuurlijk niet ontbreken in het boek. Misschien heeft hij zelfs nog wel foto's van die dag. Hoe dan ook.....hij is niet meer veilig", kijkt hij nu lachend terug op die historische 10 april 1983.