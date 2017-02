Playboy maakte vergissing: toch weer naakt in het blad

Het Amerikaanse tijdschrift Playboy gaat weer naaktfoto's publiceren. Het blad heeft spijt van de beslissing van ruim een jaar geleden, toen de naaktfoto's in de ban werden gedaan. Dat wordt nu dus teruggedraaid, en vanaf maart zijn er weer naaktfoto's in het blad te zien.



Om die beslissing kracht bij te zetten, staat op de cover van de nieuwste editie in grote letters: "naked is normal", oftewel "naakt is normaal".



In 2015 besloot Playboy om geen naaktfoto's meer te publiceren. De gedachte was dat seks zo makkelijk op internet te vinden is, dat naakt in een papieren tijdschrift niet meer van deze tijd zou zijn.



Bestuurslid Cooper Hefner laat nu weten dat die beslissing een vergissing was. "Ik ben de eerste om toe te geven dat de manier waarop we naakt in het blad portretteerden gedateerd was, maar het helemaal weglaten was een vergissing", schrijft hij op Twitter.

Reacties

14-02-2017 11:19:41 venzje

En wat is dan de moderne manier van naakt portretteren? Foto's maken tijdens een goed interview met het model?

14-02-2017 11:36:03 lonewolf

Dat zou ik ook zeggen .



Ik moet wel zeggen dat de foto's hoe playboy ze maakt wel iets anders zijn dan ordinair naakt



Laatste edit 14-02-2017 11:37 @venzje : hij dacht dat mensen de playboy alleen nog kochten voor de goede verhalen en interviews die er in stonden.Dat zou ik ook zeggenIk moet wel zeggen dat de foto's hoe playboy ze maakt wel iets anders zijn dan ordinair naakt

14-02-2017 15:44:42 pietertje5

voordat ik reageer op dit artikel zal ik eerst eens mijn research over het ondererp doen

