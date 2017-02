Maak(t) het uit: Pleurop met Valentijnsdag

Valentijnsdag. Waar menigeen grijpt naar een doos bonbons en een foto op canvas, pakt Pleurop het dit jaar heel anders aan.Niks geen boeket, nee, op 14 februari maak je met een bossie dooie blommen gewoon een einde aan je relatie.Bij Pleurop bestel je voor 4,50 een verwelkt boeket, die een koerier aflevert aan je (toekomstige) ex-geliefde. Heb je minder over voor je ex? Een dode roos wordt voor 1 afgeleverd.Heb je hier nou geen woorden voor? Geen probleem, ook daar is aan gedacht. De mannen van Tosti Creative het creatief bureau achter dit puike plan schrijven met liefde (of eigenlijk zonder) een stomme brief voor de ontvanger.