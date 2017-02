Vrouw acht jaar de cel in voor stemfoutje in de VS

Een vrouw in de Verenigde Staten moet acht jaar de cel in voor illegaal stemmen. De 37-jarige Texaanse stemde tijdens verkiezingen in 2012 en 2014 als inwoner, terwijl ze naar eigen zeggen niet wist dat niet had mogen doen.



De vrouw kwam als baby vanuit Mexico naar de VS en was daarmee 'niet-inwoner'. Volgens haar advocaat wist ze niet dat ze niet mocht stemmen. Omdat op haar green card (de Amerikaanse versie van een werkvergunning) 'inwoner' stond, vinkte ze ook 'inwoner' aan op het stembiljet.



En dat had ze dus niet moeten doen, zo oordeelde de rechter. Openbaar aanklager Ken Paxton is blij met de uitspraak. "Deze zaak laat zien hoe serieus Texas is als het gaat om eerlijke en nauwkeurige verkiezingen. Deze straf is een waarschuwing voor misbruikers van de verkiezingswet", zei hij in een verklaring.



Extra pijnlijk voor de vrouw is de staatsverkiezing uit 2014. Daar moest ook een openbaar aanklager gekozen worden. De vrouw koos toen voor Paxton.

