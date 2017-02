Drankrijder neemt slok mondwater vlak voor alcoholcontrole

Een Belgische drankrijder heeft zondagochtend op een slinkse manier geprobeerd een alcoholcontrole te omzeilen. Vlak voordat hij moest blazen, nam de jonge bestuurder een slok mondwater. Daardoor blies hij positief, maar het apparaat gaf na analyse het resultaat 'mondalcohol' aan. En mondwater is toegestaan…



Ondanks dat agenten in Beverst, niet ver van Genk, een duidelijke alcoholgeur roken, mocht de man terug in zijn auto stappen. Op dat moment zag een van de agenten in de autodeur een fles mondwater. Toen de bestuurder werd gevraagd zijn mond te openen, bleek zijn tong blauw. Hij gaf uiteindelijk toe mondwater te hebben gebruikt om zijn alcoholconsumptie te verbergen, schrijft de Belgische krant Het Belang van Limburg.



Na een uitvoerige test bleek dat de man ook harddrugs had gebruikt, waaronder cocaïne. Hij is zijn rijbewijs voor minstens vijftien dagen kwijt, meldt de krant.

13-02-2017 17:08:30 TheBoss

Dit moet ik onthouden

13-02-2017 17:53:50 Mamsie

Die truc is toch al lang en breed bekend???

