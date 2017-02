Man opgepakt voor uitlaten honden op vluchtstrook A67

Op de A67 bij Helden in Limburg is zondag een man aangehouden voor het uitlaten van zijn twee honden op de vluchtstrook. Rijkswaterstaat publiceerde foto's van de wandeling op sociale media.Volgens de regionale omroep L1 liep de man met zijn dieren aan het begin van de middag over de snelweg richting Venlo. Na een kwartier plukte de marechaussee de man van de vluchtstrook. Zijn twee honden zijn in beslag genomen.Waarom de man met zijn honden op de snelweg liep, is onduidelijk.