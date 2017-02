Alec Baldwin doet Trump zo goed na dat deze krant per ongeluk de verkeerde foto plaatste

Je kunt het bijna niet gemist hebben: elke week doet Alec Baldwin in Saturday Night Live op hilarische wijze Donald Trump na. Een krant uit de Dominicaanse Republiek nam de acteur echter iets té serieus.Bij een artikel over Israëlische nederzettingen plaatste El Nacional naast een foto van premier Benjamin Netanyahu een foto van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar het was dus een afbeelding van Alec Baldwin, die Trump nadoet.Het was een foutje van de krant, die al snel zijn excuses aanbood. De foto van Baldwin met informatie over SNL was per ongeluk in de war geraakt met de foto van de echte president, wat toch wel grappig is.