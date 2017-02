Geen voetbal? Dan maar een sneeuwballengevecht

GROESBEEK - De voetbalwedstrijd tussen de vrouwen van Achilles '29 en PEC Zwolle ging zaterdagavond niet door. Het veld lag bedekt onder een dik pak sneeuw.De ploeg uit Zwolle was echter al in Groesbeek gearriveerd. Daarom besloten de vrouwen er maar een andere wedstrijd van te maken: een sneeuwballengevecht.Wie de wedstrijd heeft gewonnen, is volstrekt onduidelijk.