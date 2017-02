Man zet zijn eigen ontvoering in scene om bordeelrekening te betalen

Een Colombiaan kreeg het zo benauwd toen hij zijn bordeelrekening van ruim 3600 euro zag, dat hij geen andere uitweg wist: hij deed alsof hij ontvoerd was, en eiste bijna 4700 euro losgeld van zijn baas.



De 27-jarige man had zich in het bordeel in Medellin vier dagen tegoed gedaan aan drank en seks. Een uitspatting die hij zich helemaal niet kon veroorloven, schrijft de nieuwssite Colombia Reports.



Om de rekening toch te kunnen betalen, stuurde de man een appje naar zijn baas: zij moest 5000 dollar (bijna 4700 euro) losgeld betalen, alleen dan zou ze hem en de bedrijfsauto die hij bij zich had, terugzien.



Helaas voor hem: in plaats van het losgeld bij elkaar te halen, besloot zijn baas de politie te bellen om aangifte te doen van zijn ontvoering. Ze stemde in met een ontmoeting met de ontvoerders, waar het 'slachtoffer' samen met drie andere mannen voor kwam opdagen. Daar werd al snel duidelijk dat het 'slachtoffer' niet echt ontvoerd was. Hij probeerde nog te vluchten, maar werd door de politie in de kraag gevat. De drie mannen die bij hem waren, allemaal werknemers van het bordeel, werden na verhoor vrijgelaten.



De man gaf toen dat hij zijn eigen ontvoering in scène had gezet. Toen was gebleken dat hij het bordeel niet kon betalen, had het bordeel hem laten gaan om het geld voor de rekening bij elkaar te krijgen, maar het bedrijf had de auto van zijn baas als onderpand gehouden.



De man zit vast. Hij wordt verdacht van afpersing.

Reacties

13-02-2017 09:40:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.949

OTindex: 51.777

bewegingen avonturen.

Schokkend hoor ! Dus de baas moest schokken na al zijn schokkendeavonturen.Schokkend hoor

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: