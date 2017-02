Hitler-dubbelganger hangt rond bij geboortehuis nazi-leider

De Oostenrijkse autoriteiten zijn op zoek naar een man die verkleed als Adolf Hitler rondloopt door de geboorteplaats van de nazi-leider. Hitler werd in 1889 geboren in Braunau am Inn in het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse rijk.



Het zou gaan om een man tussen de 25 en 30 jaar oud, die zich uitdost als Hitler, compleet met kenmerkende snor en strak gekamd haar. Hij is zeker één keer gefotografeerd voor het geboortehuis van de dictator.



Volgens inwoners van Braunau am Inn noemt de dubbelganger zichzelf 'Harald Hitler'. Waarom hij bij het geboortehuis van Hitler rondhangt, is onduidelijk.



Het verheerlijken van Hitler of de nazi's is verboden in Oostenrijk.

Reacties

12-02-2017 18:21:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.940

OTindex: 51.764

Quote:

Volgens inwoners van Braunau am Inn noemt de dubbelganger zichzelf 'Harald Hitler'.



Misschien heeft hij wel echt zo en is hij een mallotige achterneef, wie weet. Misschien heeft hij wel echt zo en is hij een mallotige achterneef, wie weet.

12-02-2017 23:54:34 RupertMeurdog

Quote:

Waarom hij bij het geboortehuis van Hitler rondhangt, is onduidelijk.

Misschien wil ie het kopen? Misschien wil ie het kopen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: