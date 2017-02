Eindhovenaar overvalt tankstation - en drinkt dan rustig zijn drankje op

Een overvaller in Geldrop zaterdag was wel erg relaxed. Nadat hij een tankstation had overvallen, bleef hij in de tankshop rondhangen om nog even een drankje te drinken.



De Eindhovenaar was de winkel even na het middaguur binnengelopen en riep dat er een overval gaande was. Hij deed vervolgens een greep in de kassa, pakte wat te drinken voor zichzelf en dronk dat in de shop op.



Toen de politie bij het tankstation aankwam, liep de 23-jarige man naar buiten. Daar werd hij door de agenten ingerekend. De medewerkster van het tankstation raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De politie onderzoekt de beweegredenen achter de rare actie van de overvaller.

