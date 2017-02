Deze pas ontdekte gekko gaat helemaal naakt als hij moet ontsnappen aan roofdieren

Om te overleven moeten dieren soms gekke dingen doen. De een verstopt zich, de ander rent weg en weer een ander weet zich te camoufleren. Nu is er een diersoort ontdekt – op Madagascar – die nóg iets heel anders doet: hij kleedt zich uit. Jep, helemaal naakt!De Geckolepis megalepis, zoals het pas ontdekte diertje heet, laat al z’n schubben vallen en snelt vervolgens gauw weg… In zijn blootje! Doordat hij geen huid of schubben meer heeft wordt het dier dan glibberig en nóg moeilijker te grijpen dan een normale Gekko. Dit is wat onderzoekers hebben beschreven op PeerJ, een platform om kennis op te delen.Moeilijk te vangenDeze bijzondere tactiek blijkt erg effectief te zijn: niet alleen zijn vijanden kunnen het dier maar moeilijk vangen, ook onderzoekers hadden er moeite mee!Het glibberige beest is uiteindelijk gevangen met een plastic zak. Zo kunnen de onderzoekers het dier eens beter bekijken. Het bestuderen van de buitenkant was niet eens zo heel interessant – juist omdat deze zo vaak verandert – de binnenkant was interessanter!Er zouden naar schatting zo’n dertien soorten gekko’s zijn die schubben en een visachtige ‘huid’ hebben. Maar zoals de Geckolepis megalepis misschien al doet vermoeden zijn hiervan de schubben het grootst. De hoofdonderzoeker, Mark Scherz, zei in een statement: “Wat echt opmerkelijk is bij dit dier, is dat de schubben en de huid zo gemakkelijk deze truc uithalen zonder een litteken achter te laten.”Bijzonder, dat is het zeker! Maar weet je wat het is met Madagascar, daar leven heel veel opmerkelijke dieren!