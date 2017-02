Onverwachte donatie

Hoewel het huren van een dvd in een ‘videotheek’ tegenwoordig een beetje met uitsterven bedreigd is, kan het blijkbaar wel degelijk lonen om de deur uit te gaan om een dvd te huren. Toen de moeder van Liz namelijk onlangs een dvd huurde werd ze namelijk aangenaam verrast door de inhoud van de dvd-box. Hierin zat namelijk niet alleen een glimmend schijfje, maar ook nog iets anders waardevols…Iemand met de naam Marcos stopte er dollarbriefjes ter waarde van $100 in.En… hij stopte er een notitie bij. Op het briefje staat het volgende (vrij vertaald):“Hoi, mijn naam is Marcos. Elke maand geef ik $100 (wat ik normaal aan mijzelf uitgeef) aan een vreemde. Deze maand, besloot ik het op een andere manier te geven en stopte ik geld in deze dvd-hoes. Jij bent de eerste persoon die geld van mij krijgt in 2017. Ik vraag alleen aan je om het geld aan iets nuttigs en redelijks. Maar als je het niet nodig hebt, geef het weg aan iemand anders. Als je het wel kunt gebruiken, houd het dan.Een fijne dag gewenst!Marcos”De oudere vrouw en haar dochter Liz raakten er diep ontroerd door, waarna Liz het volgende op Twitter plaatste: "My mom was just hoping to relax & enjoy a movie, but instead God blessed her with more. Marcos whoever you are, God bless you."