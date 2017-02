Agent wordt opgeroepen voor een vechtpartij, maar het bleek een dansgroep. Dus deed hij mee…

In de Canadese stad Oshawa heeft een agent van Durham Region Police Service bewezen dat de politie niet alleen maar vervelend hoeft te zijn. Agent Jarred Singh werd namelijk opgeroepen toen er een vechtpartij zou plaatsvinden bij de universiteit. Maar……toen Singh ter plaatse kwam bleek dat er helemaal geen vechtpartij gaande was. Ze waren er alleen maar druk bezig met opnames te maken voor een dansgroep! Dat schrijft CBC News.De dienstdoende agent zag zijn kans schoon en deed mee: Filmpje Inmiddels is de video behoorlijk viral aan het gaan: het is inmiddels al meer dan een miljoen keer bekeken! Niet heel gek ook, deze man heeft uitstekende moves. Zou hij ze misschien hebben afgekeken bij deze Franse tweeling?!