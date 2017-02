Fotos uit Litouwen kosten baas toerismebureau de kop

Gesjoemel met toeristische kiekjes hebben de hoogste bazin van het toerismebureau in Litouwen de kop gekost. Haar afdeling moest schoorvoetend toegeven dat enkele op sociale media gedeelde foto’s niet van Litouwen, maar van Finland en Slowakije zijn.



Daarmee hield het toerismebureau zich niet helemaal aan zijn eigen slogan ‘Echt is schitterend’ (Real is beautiful). ,,Ik heb dan ook besloten om af te treden’’, zo heeft Jurgita Kazlauskiene bekendgemaakt.



Op sociale media begonnen critici al snel de draak te steken met de geflopte campagne. Met de hashtag #RealIsBeautiful werden foto’s van bijvoorbeeld het beroemde Sydney Opera House in Australië en het Vrijheidsbeeld in New York subtiel aangemerkt als Litouwse trekpleisters. Zelfs premier Saulius Skvernelis deed mee aan de grappenmakerij met een foto van een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. ,,Vanaf morgen werken we in een nieuw overheidsgebouw in Karoliniskes'' (een buitenwijk van de hoofdstad Vilnius), schreef hij daarbij.

