Sneeuwspoor verraadt inbreker Abcoude

Sneeuw heeft zaterdagochtend een inbreker verraden in Abcoude.Rond 3:50 uur werd er een inbreker overlopen bij een woninginbraak waarna hij op de vlucht sloeg. Agenten en een politiehond kwamen ter plaatse en troffen al snel een 'vers' spoor aan. In de sneeuw waren schoenzool afdrukken te zien.Agenten volgden het spoor en troffen de schuilende verdachten aan. De man is in de boeien geslagen en overgebracht naar het cellencomplex.