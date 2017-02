Verdwaalde Chinees kan na meer dan 50 jaar terug naar huis

Een Chinese man die al meer dan 50 jaar vastzat in India heeft eindelijk toestemming gekregen naar huis te gaan. In januari 1963 was hij per ongeluk de grens met India overgestoken. De Sino-Indiase oorlog in dat gebied was toen nog maar een paar maanden afgelopen.



Wang Qi (77) was verantwoordelijk voor de aanleg van wegen voor het Chinese leger in het grensgebied tussen India en China. Hij verliet het kamp om een eindje te wandelen, verdwaalde en strak per ongeluk de grens over. Medewerkers van Het Rode Kruis aan wie Wang hulp vroeg, brachten hem naar het Indiase leger.



Wang werd gevangen gezet en pas in 1969 weer vrijgelaten. India heeft hem sindsdien de benodigde papieren geweigerd om terug te kunnen keren. In 2013 kreeg hij van China wel een paspoort, maar daarmee mocht hij nog India niet verlaten.



Hoewel er in Chinese en Indiase media meerdere verhalen over Wang zijn verschenen, was het een documentaire van de BBC eind januari die het proces in een stroomversnelling bracht.



Op het vliegveld van Peking is Wang herenigd met zijn familie. Daarna vliegt hij door naar zijn geboortedorp. Zijn vrouw en kinderen hebben Indiase paspoorten. Zijn zoon, schoondochter en kleindochter zijn meegekomen naar China, maar zijn vrouw is achtergebleven. Wang heeft niet gezegd of hij weer terug zal keren naar India.

