Weinig opmerkelijk nieuws vandaag

Hoi, lezer dezes,



Er gebeurt niet zoveel opmerkelijks vandaag, dus even geen nieuwe artikeltjes op deze site.

Of het moet aan mij liggen. Dat ik zoveel opmerkelijke dingen gelezen heb in de loop der jaren, dat ik er een beetje immuun voor ben geworden en alles heel gewoon ben gaan vinden.

Anyway, vind je nieuws wat ook nog raar en/of opmerkelijk is, voeg het dan even toe aan onze collectie. Ik vertrouw op je oordeel. Dank je wel.



Groet,

Sjaak.

