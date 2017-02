Bijzondere oplichtingsmethode in Den Bosch; Stickers plakken en stiekem korting pakken

Afgelopen maand werd er een man uit de Maaspoort op heterdaad aangehouden in verband met een bijzondere vorm van oplichting. De man werd aangehouden op verdenking van het plakken van kortingstickers op producten, zodat hij ze voor een lagere prijs kon afrekenen zo meldt de Politie op Facebook.



De man bleek een half jaar daarvoor een grote rol kortingsstickers uit de supermarkt gestolen te hebben en sindsdien regelmatig een aantal producten goedkoper mee genomen te hebben. De supermarkt had, nadat de stickerrol weggenomen was, interne procedures aangepast. Hierdoor kwam de man een maand geleden in beeld als mogelijke verdachte. Vervolgens werd de man door medewerkers van de supermarkt aangesproken nadat hij zijn boodschappen betaald had.



Na zijn aanhouding door de politie, bleek dat de man in bezit was van meerdere rollen stickers, stonden er in zijn voorraadkast veel producten die met zulke stickers beplakt waren en bleken er meer supermarkten van dezelfde keten in Den Bosch gedupeerd te zijn.



De man heeft de nacht doorgebracht in het cellencomplex in Den Bosch en is de volgende dag in vrijheid gesteld. Het onderzoek is nog gaande en binnenkort mag de man, die verdacht wordt van diefstal, heling en oplichting, zich verantwoorden bij de rechtbank.

Stickers geplakt en zelf opgepakt.

