Verdrinkingsdood op de loer, Australier overleeft bizar ongeluk

Het waren angstige uren voor de AustraliŽr Daniel Miller. Na een ongeluk met een graafmachine stond het water hem letterlijk tot aan de lippen. Miller werd op het nippertje gered van een afschuwelijke verdrinkingsdood.De 45-jarige boer was dinsdag aan het werk bij een waterreservoir bij het Australische Charlotte Bay. Toen hij met zijn graafmachine over een soort muur van aarde reed, stortte alles in. De graafmachine kantelde en Daniel Miller viel in het water.Maar het ergste moest nog komen. De AustraliŽr raakte bekneld en alleen een deel van zijn hoofd stak nog boven het water uit. Miller kon vijf uur lang geen kant op en keek de dood in de ogen. "Na tien minuten probeerde ik mezelf uit te graven", vertelt Miller tegen de tv-zender Channel 9."Ik deed mijn handen naar beneden en begon te graven." Maar de graafmachine begon te zinken en Miller moest een manier bedenken om te kunnen blijven ademhalen. "Als ik mezelf heel hard afzette kon ik mijn mond boven water krijgen, maar dat hield ik niet lang vol."Een buurman, die een halve kilometer verderop woont, hoorde het geschreeuw niet. Miller hoopte daar op en zakte ondertussen steeds verder weg. Uiteindelijk sloeg een voorbijkomende wandelaar alarm. Brandweerlieden hebben de man uren na het ongeluk uit zijn benarde positie bevrijd.'Topprestatie'De vrouw van de boer schrijft op Facebook dat het nu goed met hem gaat. "Het waren letterlijk zijn mentale krachten en zijn vastberadenheid om te overleven, die hem erdoorheen hebben gesleeptí", zegt ze. "Dit heeft niets met geluk te maken. Gewoon een topprestatie van een topvent."Voor Daniel was opgeven inderdaad geen optie. "En dan te bedenken hoe ze me zouden vinden. Gezicht omlaag, dood. Dat kan gewoon niet. Je kinderen van vier en negen jaar oud. Je vrouw. Dat ging gewoon niet gebeuren.Ē