Verdwenen Canadees is na 5 jaar gevonden. Hij legde 10.000 kilometer te voet af

Anton Pilipa verdween ruim vijf jaar geleden uit Vancouver. Zijn familie zocht overal, maar tevergeefs. De knappe Canadees bleek onvindbaar. Nu is hij plots opgedoken in de Braziliaanse jungle, 10.000 kilometer verderop.Hij werd ontdekt door een Braziliaanse agente met Canadese roots. Ze zag hem langs de kant van de weg zitten en dacht eerst dat het een bedelaar was. Hij liep op blote voeten en had geen papieren bij zich. Toch wist ze zijn familie op te sporen.“Ik was verbijsterd”, verklaart Stefan, de broer van Anton. “Ik vreesde dat hij dood was. Alleen zo kon ik zijn verdwijning verklaren. Maar diep vanbinnen hoopte ik het tegendeel. Ik vind het ongelofelijk dat hij nog leeft en zo ver heeft gereisd.”Anton lijdt aan schizofrenie en had een vreemde missie: hij wilde naar de nationale bibliotheek in Buenos Aires in Argentinië. Daarvoor reisde hij door tien landen, waaronder Mexico, Venezuela en Brazilië. Al die tijd had hij geen paspoort of geld bij zich, waardoor hij ook werd weggestuurd bij de bibliotheek. Het deed hem besluiten terug te reizen naar Brazilië. Daar werd hij dus uiteindelijk gevonden.Hij heeft het grootste deel van zijn reis te voet afgelegd en overleefde door vruchten en bessen te plukken. Hij doorzocht afvalbakken op zoek naar kleren en voedsel. Tijdens een tocht van 800 kilometer door de Braziliaanse jungle verloor hij al zijn teennagels. “Het was een simpel leven, we hebben eigenlijk niet veel nodig”, vertelt hij. “Ik besef dat ik veel geluk heb dat ik nog leef.”