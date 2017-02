Kyra (14) is de snelste vlieger ter wereld

De Singaporese Kyra Poh is nog maar 14 jaar en heeft nu al de titel 'world's fastest flyer' op haar naam staan. Echt vliegen doet ze jammer genoeg niet, maar ze behoort wel tot de wereldtop in het indoor skydiven.Het ziet er allemaal zo gemakkelijk uit wanneer je de Singaporese tiener aan het werk ziet, maar in de realiteit is het zwaar werk. ,,Je gebruikt al je spieren bij deze sport. Zelfs spieren waarvan je niet eens wist dat je ze had zullen pijn gaan doen", vertelt Poh aan de BBC.Vorige week nam ze voor de eerste keer deel aan een grote competitie, waar ze moest strijden tegen volwassen deelnemers. Tot ieders verbazing versloeg ze hen allemaal makkelijk in de 'solo speed category'. Bij dit onderdeel moet je een bepaalde routine zo snel mogelijk uitvoeren. Ook in de 'freestyle category' blies ze de tegenstanders omver.Critici vinden dat ze een voordeel heeft in deze sport, omdat ze minder weegt en kleiner is. Hiermee is Kyra het echter niet eens, ze vindt zelfs dat het een nadeel is. ,,Veel mensen denken dat je sneller bent als je weinig weegt. Maar als je kleiner bent, dan heb je minder lichaamsoppervlakte en kun je dus minder wind van je afduwen. Wanneer je daarentegen iets groter bent, kun je meer kracht zetten."Poh is heel toevallig in contact gekomen met de sport. Toen ze negen was moest haar moeder een advertentie maken voor een Indoor Skydiving-bedrijf. Ze hadden een kind nodig om op de reclamefoto te staan en dat werd Kyra.,,De eerste keer dat ik in de tunnel sprong, was ik heel zenuwachtig", zegt ze. ,,Maar wanneer ik nu vlieg, vergeet ik soms zelfs dat ik aan het vliegen ben. Door de snelle wind (windsnelheden tot 230 km/u) voelt het alsof iets me naar boven duwt. Het voelt niet aan als vallen."Kyra traint drie keer per week, na schooltijd. Tijdens het competitieseizoen oefent ze vaker. Elke trainingssessie duurt uren, maar ze vliegt telkens maar drie minuten lang. In tegenstelling tot andere vrouwelijke deelnemers, heeft Poh geen achtergrond in het turnen of dansen.