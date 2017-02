Huisje vol wietplanten gevonden in Legoland

In de Britse vestiging van Legoland in Windsor zijn vijftig wietplanten gevonden. De metershoge planten werden gekweekt in een huisje achter de schermen van het populaire park. Twee mannen zijn opgepakt en worden verdacht van het kweken van de planten.Bouwvakkers die bezig waren met het verwijderen van asbest op de locatie, vonden de kleine plantage en waarschuwden de politie.De wiet werd gekweekt op een steenworp afstand van het kasteel waar koningin Elizabeth woont. Een woordvoerder van het pretpark stelt dat de twee kwekers waarschijnlijk steeds via de Crown Estate, het landgoed van de koningin, bij hun plantage kwamen. De mannen worden op 28 februari voorgeleid.