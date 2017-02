Familieportret met 500 mensen

Een familieportret maken is voor de gemiddelde fotograaf geen probleem. Maar wat doe je als die familie uit meer dan 500 mensen bestaat? De Chinese fotograaf koos voor een foto vanuit de lucht, gemaakt met een drone.De voorouders van de familie Ren startten 850 jaar geleden een gezin in een dorpje in het oosten van China, waar nu nog steeds afstammelingen wonen. Een aantal van hen besloot de stamboom van de familie nieuw leven in te blazen en kwam na twee jaar onderzoek uit op ten minste 2000 levende afstammelingen, verdeeld over zeven generaties.Om te vieren dat de stamboom compleet is, organiseerden zij rond het Chinese nieuwjaar een familiereŁnie, waar ruim 500 afstammelingen uit heel het land op afkwamen. Een mooi moment voor een groepsfoto

09-02-2017 17:45:03

