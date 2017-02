Dyslexie komt door slecht onderwijs

Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen en schrijven: ze hebben dyslexie. Maar met veel van die kinderen is eigenlijk niks aan de hand.



Dat zegt Anna Bosman, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, vandaag in het AD. Dat er steeds meer kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie (moeite met rekenen) krijgen, is het gevolg van slecht onderwijs, stelt ze.



Bosman onderzoekt het fenomeen als sinds 2007. Dyslexie wordt volgens de hoogleraar te veel gezien als een aangeboren afwijking, een kenmerk van een kind, waar niks aan te doen is. Bosman ziet dat anders. Volgens haar wordt 'gewoon te weinig geoefend' in de klas. Er zou weer ouderwets gestampt moeten worden. "Elke dag een dictee", adviseert ze. Net zo lang oefenen tot de kinderen de spellingregels in hun hoofd hebben.



De aanbeveling om beter te oefenen wordt ook gedaan door collega-wetenschapper Kees Vernooy. De emeritus lector effectief taal- en leesonderwijs stelde vorig jaar in het NRC Handelsblad ook al dat de meeste leesproblemen zijn toe te schrijven aan de kwaliteit van de lessen.



De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, vindt niet dat slecht onderwijs de oorzaak is. "Maar als wat de hoogleraren zeggen echt aan de hand is, moeten we dat bespreken", zegt een woordvoerder tegen het AD.



Het percentage kinderen die volgens ouders of verzorgers dyslexie hebben neemt al jaren toe. Van 2001 tot 2009 had 6 procent van de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar dyslexie. Tussen 2009 en 2016 is dit toegenomen tot gemiddeld 8 procent.

09-02-2017 16:19:27 stora

Het is net als ADHD een beetje mode geworden om dat etiketje bij kinderen op te plakken.

Maar toch denk ik dat er een groep kinderen overblijft waar ze ondanks beter oefenen nog altijd de letters voor hun ogen blijven zweven.

09-02-2017 16:37:20 Mamsie

Dat er steeds meer kinderen dyscalculie (moeite met rekenen) krijgen, is het gevolg van slecht onderwijs, stelt ze.



Dat weet ik wel zeker.

Met een meer soepele aanpak op school zou ik ook geen rekenproblemen hebben ontwikkeld. Dat weet ik wel zeker.

09-02-2017 16:40:59 stora

Ze zeggen altijd, kan je rekenen??

Reken er dan maar niet op.

Ze zeggen altijd, kan je rekenen??

Reken er dan maar niet op.

Dat zeggen ze tegen jou dus nooit @Mamsie , wees maar blij dat je niet goed kan rekenen.

09-02-2017 16:48:39 Sjaak

@stora : Kun je schrijven? Schrijf het dan maar op je buik.

09-02-2017 17:31:20 Jawel

@Sjaak : dan kan je het met je hemd uitvlakken.

09-02-2017 21:05:43 merlinswit

Ik denk dat het deels waar is. Schrijven op basis van regels is goed te doen. Het licht op de grond vs. het ligt op de grond , is makkelijk te leren. Als er een lamp nodig is dan gebruik je de ch en anders niet. Zo zijn er meer trucjes. Helaas zijn scholen meer bezig met allerlei extra eisen aan leerlingen. Zo moeten ze op de peuterschool al engels en dergelijke leren. (zie dora etc). Laat kinderen eerst 1 taal goed aanleren voor er van allerlei talen een beetje aangeleerd wordt. Daarnaast moeten docenten ook de leerlingen opvoeden en alles in 10-voud als verslag inleveren. Vervolgens moeten ouders nog gerustgesteld worden ....



09-02-2017 21:14:05 allone

@merlinswit : Ja. Mee eens: zo vroeg moeten ze niet met engels beginnen.. is dat echt zo?

09-02-2017 21:27:41 Mamsie

@allone : Nou ja, hoe jonger, hoe sneller er geleerd wordt. Dat zie je ook aan kinderen die tweetalig opgevoed worden.

10-02-2017 01:22:02 pizzabakker

S Anna Bsoman is eeen van die weiven

Die zeggne Dat ik nie goet ken schrjiven.

En dat ik mijn dus mot zjeneren

en dta ik het dus ook nie an de kinders ken leren.

Nauw, dan zech ik dus van mens houw op met jou geblehr

Ik vind wat jij zecht dus ehct vet elitehr.

Normaal zau ik nooit op me streepen gaan staan.

Maar wie vna ons twee hep nouw pabo gedaan?

