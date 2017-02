Vrouwen opgepakt voor seksberoving oudere mannen

De politie in Amsterdam heeft twee vrouwen (19 en 20 jaar) opgepakt. Ze zouden oudere mannen verleid hebben via datingsite Badoo. De mannen werden vervolgens tijdens de afspraakjes beroofd.



De politie heeft één aangifte binnengekregen maar vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn. De vrouwen, die uit de omgeving van Amsterdam komen, werden vorige week opgepakt. Er zit ook een man vast.



De vrouwen probeerden afspraakjes te maken in chatgesprekken. Als het tot een afspraak kwam, werden de slachtoffers door één of meerdere mannen beroofd van hun geld en waardevolle spullen. De politie sluit niet uit dat de beroving onder bedreiging van een wapen plaatsvond.



De politie roept slachtoffers op om zich te melden. De rechercheurs kunnen zich voorstellen dat het voor slachtoffers lastig kan zijn om aangifte te doen, maar ze benadrukken dat de slachtoffers niets strafbaars hebben gedaan. De politie zegt dat met aangiften zeer discreet wordt omgegaan.

