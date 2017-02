Gratis tattoos om littekens van huiselijk geweld te verstoppen

Het loopt storm bij de Russische tatoeŽerster Yevgeniya Zahar. Zij helpt vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld met gratis tatoeages. Zo kunnen ze de littekens verstoppen.De meeste vrouwen kiezen voor een bloem of een vlinder om hun littekens te verbergen. Ze zijn vaak zwaar en lang mishandeld door hun man, terwijl de politie volgens hen niks deed. Inmiddels heeft Yevgeniya meer dan duizend vrouwen een gratis tatoeage gegeven.De tatoeŽerster plaatste een oproep op haar Facebookpagina: alle vrouwen die ooit het slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, mochten een tattoo laten zetten. Dat heeft ze geweten. "Ik had niet verwacht dat er zoveel vrouwen zouden komen", vertelt ze aan persbureau AP. "Ik kan er, emotioneel gezien, nu maximaal vijf per dag aan."Dat maximum heeft ze ingesteld, omdat de verhalen van de vrouwen haar zo raken. Yevgeniya is een luisterend oor voor haar klanten. "De vrouwen willen graag met mij praten over hun littekens. Vooral omdat het de laatste keer is dat ze er over moeten vertellen. Vanaf nu gaat het alleen om de mooie tattoo."Door met het levenDe slachtoffers willen zelf ook niks liever dan doorgaan met hun leven. Praten over de verwondingen is pijnlijk voor hen. Zo vertelt Anastacia, ťťn van de vrouwen die haar littekens liet bedekken: "Als ik er niks over wil zeggen, dan denken mensen dat ik mezelf beschadig."