Emily maakt andermans huizen schoon in haar nakie

Schaamteloos loopt de 25-jarige Emily Nikols naakt door de huizen van vreemden. Niet zomaar, ze wordt ingehuurd om schoon te maken. In haar nakie dus. "Het voelt heel natuurlijk ", zegt Emily. "En ja, ik moet toegeven: het betaalt ook wel goed."De Britse Emily werd door een vriend op het idee gebracht. Nieuwsgierig geworden, ging Emily zoeken op internet, waar ze stuitte op de site van Naturist Cleaners. Voor één uur werk betalen de klanten daar 75 euro, maar fysiek contact en foto's maken is strikt verboden. Voor hen werkt ze nu.Emily doet dit werk nu vijf weken en het bevalt haar prima. En de meeste klanten zijn naturisten, dus voor hen is naakt ook heel normaal. "Ik word met veel respect behandeld", zegt ze. "De vraag die ik het meest krijg is of ik het wel warm genoeg heb. Maar ik kan je verzekeren: na een paar minuten zwoegen ben je dat zeker."Haar omgeving reageert positief. "Mijn vrienden en zussen steunen me heel erg. Mijn man maakte zich in het begin wat zorgen over mijn veiligheid, maar hij vertrouwt me. Ik ben bovendien volwassen."De vrouw achter het bedrijf, Laura Smith, runde eerst een normaal schoonmaakbedrijf totdat ze een bijzonder verzoek kreeg. "Er was een man die me vroeg of ik eens naakt zijn huis onder handen wilde nemen, en daar stemde ik mee in", zegt Laura. "Hij was de beste klant die ik ooit heb gehad." Door die ervaring gooide Laura haar bedrijfsstrategie om.Sindsdien kun je namelijk alleen nog maar naakte schoonmakers huren bij Laura Smith. "De zaken draaien heel goed, noem het gerust een droom die is uitgekomen. Maar we willen wel de juiste boodschap overbrengen: naakt schoonmaken heeft niets met seksualiteit te maken en er moet wederzijds respect zijn."