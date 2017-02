RTL-presentator noemt Trump per ongeluk Donald Duck

RTL-presentator Roland Koopman zat dinsdagochtend even met zijn hoofd ergens anders bij toen hij tijdens de live-uitzending een gesprek had met verslaggever Fons Lambie. Hij wilde hem vragen naar hoe ze in Malta op Donald Trump hebben gereageerd. Echter toen hij zijn naam wilde uitspreken, floepte er per ongeluk 'Donald Duck' uit.Het foutje leidde tot hilariteit tussen de twee RTL Z-journalisten. Koopman zegt lachend: ,,Misschien ook wel over Donald Duck, maar in ieder geval over Donald Trump. Zijn ze nerveus op Malta?" Daarna kan hij zijn lachen niet meer inhouden en ook Lambie heeft moeite serieus zijn verhaal te hervatten. Hij pakt uiteindelijk toch het nieuwsitem weer op en benadrukt bij het noemen van Donald Trump zijn achternaam.